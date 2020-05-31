«Ювентус» включился в борьбу за албанского защитника
«Ювентус» интересуется албанским защитником «Вероны» Марашем Кумбуллой, утверждает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
По данным источника, туринский клуб рассматривает вариант с приобретением игрока, которого «Верона» оценивает в € 30 млн. Также футболист входит в сферу интересов «Наполи», «Лацио», «Фиорентины», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Эвертона», «Челси», «ПСЖ», «Лиона», «РБ Лейпциг» и «Айнтрахта».
20-летний Кумбулла является воспитанником «Вероны». В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, получил пять жёлтых и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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