«10 часов дороги — ничто, когда тебя ждут и верят». Дмитрий Тарасов — о поездке домой

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в своём «инстаграме» рассказал об отъезде к семье из расположения клуба.
«Мой дом – моя крепость. Мой источник любви, энергии и стальной мотивации. 10 часов дороги – ничто, когда тебя ждут и верят. Побыл денёк дома, уложил спать своих девочек, зарядился и настроился на предстоящую работу», — написал Тарасов.
«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. 33-летний хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. 21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу, после чего приступил к восстановлению. В настоящее время Дмитрий уже занимается на поле.
Чемпионат России возобновится 21 июня. После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – по 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).
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