Жена Погребняка: позвонили из полиции, сказали, что к нам придут. Мы что, преступники?

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, рассказала, как проверяют заражённых коронавирусом.
«У нас начинает происходить уже беспредел! Помимо того что я пять раз в день отправляю фото в соц. мониторинг, к нам приезжают врачи (фоткают нас), а сегодня мне позвонили из полиции. Сказали, что к нам придут. Мы что, преступники? Из нашей квартиры сделали уже проходной двор, а самое страшное, что я уже не понимаю, кто откуда приходит. Вопрос: как быть? Да и ещё, после таких мер я уверена, что большинство вообще не будут сообщать о своей болезни!» — написала Мария на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Марии Погребняк в «Инстаграме».
Ранее было объявлено, что Павел Погребняк заразился коронавирусом. Впоследствии инфекция была выявлена у всей семьи футболиста. У самого форварда развилась двусторонняя пневмония, но вскоре состояние Павла улучшилось. 36-летний игрок чувствует себя нормально и пошёл на поправку.
- 1 июня 2020
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