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«Оренбург» продлил контракты с Сиваковым и Руденко

«Оренбург» продлил контракты с Сиваковым и Руденко
Футбол / РПЛ 0

«Оренбург» продлил контракты с двумя футболистами, ещё с тремя игроками были продлены арендные соглашения, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Продлены арендные соглашения с Данилом Липовым, Кириллом Капленко и Фёдором Черных. Возвращены из аренды Даниил Криворучко, Алексей Кеняйкин и Давид Бидловский. Продлены контракты с Александром Руденко и Михаилом Сиваковым. Остальные изменения будут сообщены дополнительно», — говорится в сообщении.

Сезон Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте и возобновится 21 июня. «Оренбург», набрав 23 очка в 22 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Сегодня оренбургский клуб покинул лучший бомбардир, форвард Джордже Деспотович.

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