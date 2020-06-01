Нелсон Семеду готов покинуть «Барселону» и перейти в «Манчестер Сити»
Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду готов покинуть каталонский клуб и перейти в «Манчестер Сити», сообщает Sport.es.
По данным источника, переговоры между «сине-гранатовыми» и «Манчестер Сити» находятся на финальной стадии. Сообщается, что «горожане» хотели включить в сделку Жоау Канселу, однако «Барселона» не заинтересована в обмене и рассчитывает получить за футболиста € 40 млн.
Нелсон Семеду перешёл в «Барселону» из «Бенфики» летом 2017 года за € 30 млн. В составе испанской команды Семеду дважды стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Семеду провёл на поле 29 матчей, отдал 5 результативных передач и заработал 4 жёлтые карточки.
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