Агент Виллиана: мы не вели переговоров с «Тоттенхэмом» или любым другим клубом

Агент бразильского полузащитника «Челси» Виллиана Киа Джурабчиан прокомментировал ситуацию с контрактом клиента. Соглашение Виллиана с лондонским клубом действительно до 30 июня, стороны не договорились о его продлении.

«Из-за своей политики „Челси“ готов продлить контракт только на два года, проблема в этом. Но на данный момент Виллиан — игрок „Челси“, у него контракт до конца сезона. Я думаю, разговаривать о переходе в другой клуб — это неуважение. На данный момент мы не вели переговоров с „Тоттенхэмом“ или любым другим клубом», — приводит слова Джурабчиана The Sun.

В мае сообщалось, что Виллиан дал согласие Жозе Моуринью на переход в «Тоттенхэм Хотспур». Помимо этого, игроком интересовался лондонский «Арсенал».