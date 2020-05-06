Виллиан дал согласие Моуринью на переход в «Тоттенхэм»

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в другом клубе из столицы Великобритании — «Тоттенхэм Хотспур». По информации журналиста Ричарда Киза, бразилец сказал главному тренеру «шпор» Жозе Моуринью, что согласен перейти в его команду.
«Виллиан — ещё один игрок, который уже говорил с Моуринью. Он на пути в «Тоттенхэм», — приводит слова Киза Daily Express со ссылкой на эфир телеканала beIN Sports.
Интересно, что Виллиан мог стать игроком «Тоттенхэма» в 2013 году, когда уходил из махачкалинского «Анжи». Форвард даже прошёл медицинское обследование в расположении «шпор», но затем его перехватил «Челси», который тем летом вновь возглавил Моуринью. Позже португальский специалист пытался приобрести бразильца, когда тренировал «Манчестер Юнайтед».
Контракт Виллиана с «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года. Стороны не сумели договориться о продлении сотрудничества.
- 6 мая 2020
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