Агент Ахметова ответил Малафееву, назвав его выскочкой

Ираклий Гегечкори, агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, отреагировал на слова бывшего вратаря и заместителя спортивного директора «Зенита» Вячеслава Малафеева.



Ранее Малафеев назвал Гегечкори одиозным агентом, который славился своим прошлым и хвастался связями с криминальным миром.



«Если Малафеев хочет на мне пиариться, на моём имени или ещё чем-то… Он меня в соперники выбрал, а потом провозглашал, что, пока он в клубе, там ни одного моего футболиста не будет. Мне так передавали. Но это его проблемы. У меня с ним переговоров и разговоров ни о чём не было. Малафеев не должен себя отождествлять с клубом. Он не клуб. Не последняя инстанция. Сами знаете, на каких ролях он там был.



У меня нет отношений с «Зенитом» практически с того момента, как из клуба ушёл Дюков. Последнее предложение «Зениту» от меня — это был Ахметов. Тогда я вёл разговоры с Дюковым. Ему интересен был футболист. Ильзат находился на сборах 52 дня, после чего перешёл в ЦСКА. Если приходит какой-то выскочка и обращается к моему футболисту, пишет ему лично… Получилось ведь так, что Ахметов появился в клубе и поехал на первый сбор, который прошёл очень хорошо. Дальше начался чемпионат мира, и он даже съездил с «Зенитом-2» на сборы. У меня были хорошие отношения с Дюковым. Александр Валерьевич принимал Ахметова, размещал, делал ему паспорт, визы. Сделал всё, чтобы игрок остался в команде. А насчёт того, кто голосовал, чтобы Ахметова не было в «Зените», задайте вопрос Малафееву. Там простое голосование было, и он выступил против Ахметова», — цитирует Гегечкори Metaratings.



Малафеев на протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта, с 2003 по 2012 год играл за сборную России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владеет агентством недвижимости.

Малафеев: агент Ахметова неоднократно пугал меня. Он сказал: «Вертел я ваш «Зенит»