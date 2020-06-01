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Эрлинг Холанд — о протестах в США: распространяй любовь, а не ненависть. Говори больше

Эрлинг Холанд — о протестах в США: распространяй любовь, а не ненависть. Говори больше
Футбол / Германия 0

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поддержал протесты, охватившие страну после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«Распространяй любовь, а не ненависть. Говори больше», — написал Холанд на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Эрлинга Холанда

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

Напомним, Холанд пропустил матч 29-го тура Бундеслиги с «Падерборном» (6:1) из-за травмы, полученной в игре с мюнхенской «Баварией» (0:1) в столкновении с арбитром Тобиасом Штилером. Через несколько минут после столкновения форвард был вынужден попросить замену.

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