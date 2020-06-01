ЦСКА приступил к тренировкам на клубной базе

Московский ЦСКА на официальном сайте сообщил о возобновлении тренировочного процесса на базе клуба в Ватутинках.



Перед возобновлением тренировок футболисты, тренеры и сотрудники команды прошли повторное тестирование на коронавирус. Все результаты тестов оказались отрицательными.

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах «армейцы» одержали 10 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате России был приостановлен. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.

Ранее стало известно, что матчи чемпионата России по футболу после возобновления сезона будут проходить со зрителями на трибунах. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10%.