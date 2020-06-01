Зырянов: возможно, «Бавария» думала, что размажет «Зенит» в Питере, но вышло наоборот

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов поделился воспоминаниями об ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 с «Баварией» (4:0).

«После первого матча в Мюнхене все были удовлетворены результатом, 1:1 — счёт, который нас вполне устраивал. Все понимали, что, если не пропустить дома, мы выходим в финал.



Конечно, Адвокат переживал перед ответным матчем, у него были мысли сыграть более строго, от обороны. Он советовался с командой, но тогда многие сказали, что нужно играть по уже привычной схеме, попросили ничего не менять. Дик прислушался, так что на “Петровский” мы вышли в старой расстановке 4-3-3.



Второй гол действительно многое решал, мы получали более весомое преимущество. Помню, что Чори [Домингес] получил мяч в центре поля, отдал мягкую передачу и стал открываться под обратный пас, рассчитывая, что я сыграю в стенку. Изначально я так и планировал, но потом почему-то решил этого не делать, интуиция подсказала. Вышло здорово: Демичелис, если я не ошибаюсь, дёрнулся на перехват, не смог закрыть зону, Зе Роберто не успел накрыть меня, остался позади, мне оставалось только ускориться и пробить. Тянулся к мячу уже в падении, потому что ещё секунда — и удар бы накрыли.



Все понимали, что “Бавария” есть “Бавария”. Даже после ничьей лично у меня сохранялось чувство, что мюнхенцы просто не настроились на нас как следует, а уж в ответной встрече покажут. Возможно, они сами думали, что в Питере нас размажут, но получилось всё наоборот.



Аршавин — тот игрок, который тащил нас к этому полуфиналу, поэтому были опасения из-за его отсутствия в ответном матче. Домингес — отличный футболист, но никто не знал, как он сыграет, так как у него не было достаточного количества игровой практики. Выходить сразу на матч с “Баварией” очень тяжело, это было смелым решением Адвоката, но другого выхода просто не было, кто-то должен был играть. В итоге Домингес провёл один из своих лучших матчей за “Зенит”», — приводит слова Зырянова пресс-служба клуба.

«Зенит» показывает первый матч с «Баварией» на своём сайте, трансляция началась в 20:00 мск. Финальный матч с «Рейнджерс» клуб покажет 4 июня.