Черчесов: выразил благодарность заму Шойгу. 16 медцентров за два месяца дорогого стоят!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил благодарность первому заместителю министра обороны Российской Федерации Руслану Цаликову за его работу в период пандемии коронавируса.

«Ошибки могут быть, но нужно недочёты исправлять в ручном режиме. Все играют в шахматы. Представьте себе: есть доска, где ты видишь только четверть происходящего. А полную картину, только когда открывается всё. Так вот, полная доска только у руководителей страны есть. Если меня спросят – хочу ли я сидеть дома, то нет, не хочу. И много ещё чего не хочу. Но есть слово надо. И с этим «надо», глядя на другие страны, наша страна справилась хорошо.

Заму Шойгу – Руслану Цаликову, я выразил благодарность. Построить 16 медцентров за два месяца дорогого стоят! Страна отработала на хорошую оценку", — сказал Черчесов в программе «Футбол России».