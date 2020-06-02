Станислав Черчесов: пандемия задала много вопросов, на которые нужно будет ответить

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о будущем российского футбола на фоне пандемии коронавируса.

«Заставляет задумываться тот факт, что в прессе пишут о том, что заграницей хотят играть даже без зрителей, чтобы зарабатывать. А у нас проскакивает, что нам не надо играть, чтобы сэкономить. Мы неправильно всё оцениваем, нам тоже надо войти в эту реку. Кто-то хотел играть, кто-то не хотел. Футбольному сообществу нужно быть объединённым, потому что продукт российский футбол делаем мы. Поэтому, когда я видел, что кто-то не хочет играть, я боялся, что в Правительстве об этом прочитают и решат, что тогда нам играть не надо. За нас никто не сделает футбол лучше и качественнее. Пандемия задала нам много вопросов, на которые сейчас ответов нет, но на них нужно будет ответить», — сказал Черчесов в программе «Футбол России».