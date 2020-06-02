Уткин рассказал, что «Локомотив» мог возглавить главный тренер сборной Бельгии Мартинес

Популярный журналист Василий Уткин рассказал, что московский «Локомотив» имел возможность назначить на пост главного тренера испанца Роберто Мартинеса, возглавляющего сборную Бельгии.
«Мне очень интересно задать вопрос администрации «Локомотива»: почему они не приняли решение о замене Юрия Сёмина на Роберто Мартинеса, когда была такая возможность?
Возможность была на мази. Я не могу дальше прояснить ситуацию, потому что это было очень узкое окно очень деликатных [переговоров], возможно, [из-за того, что] Роберто Мартинес находится на действующем контракте. Кстати, недавно вроде переподписал. Но такая возможность была, такая возможность существовала, абсолютно рабочая. Она была отвергнута.
Я не могу прояснить эту историю, но я человек информированный. Поверьте, такая возможность была, это могло состояться на абсолютно нормальных условиях, включая нормальную зарплату. Он бы даже не был самым дорогим тренером Российской Премьер-лиги», — сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».
Напомним, 31 мая, Юрий Сёмин провёл последний день в качестве главного тренера «Локомотива». Ранее «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт со специалистом. Московский клуб возглавил 40-летний Марко Николич, ранее работавший в сербском «Партизане».
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