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Пятеро футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом

Пятеро футболистов «Барселоны» переболели коронави
Пятеро футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
Футбол / Испания 0

Сразу несколько представителей «Барселоны» перенесли заражение коронавирусом во время паузы в сезоне, утверждает RAC1.

По информации источника, инфекцией переболели пятеро футболистов и ещё двое тренеров сине-гранатовых. Все они перенесли вирус без симптомов, в настоящий момент абсолютно здоровы и участвуют в работе команды без каких-либо ограничений.

Ранее «Барселона» объявила, что по итогам тестирования в клубе ни у кого не был выявлен коронавирус.

Чемпионат Испании, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19, а страна стала одним из главных очагов распространения вируса в Европе. «Барселона», набрав 58 очков в 27 турах, занимает первое место в турнирной таблице первенства.

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