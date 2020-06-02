Главный тренер «Саутгемптона» Хазенхюттль продлил контракт с клубом

«Саутгемптон» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Ральфом Хазенхюттлем.



Новое соглашение австрийского специалиста со «святыми» рассчитано на четыре года. Условия договора не разглашаются.



Хазенхюттль возглавил «Саутгемптон» в 2018 году, а ранее работал в Германии, где тренировал «РБ Лейпциг», «Ингольштадт» и ряд других клубов.



«Саутгемптон», набрав 34 очка в 29 турах, занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяют 7 очков. Наряду с практически всеми соревнованиями в мире чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 17 июня.



Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020.

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