Главный тренер «Саутгемптона» Хазенхюттль продлил контракт с клубом
«Саутгемптон» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Ральфом Хазенхюттлем.
Новое соглашение австрийского специалиста со «святыми» рассчитано на четыре года. Условия договора не разглашаются.
Хазенхюттль возглавил «Саутгемптон» в 2018 году, а ранее работал в Германии, где тренировал «РБ Лейпциг», «Ингольштадт» и ряд других клубов.
«Саутгемптон», набрав 34 очка в 29 турах, занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяют 7 очков. Наряду с практически всеми соревнованиями в мире чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 17 июня.
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020.
Хаззенхютль рассказал, как его поддержал Фергюсон после поражения со счётом 0:9
- 2 июня 2020
-
14:48
-
14:25
-
14:17
-
13:57
-
13:57
-
13:42
-
13:24
-
13:13
-
13:07
-
13:04
-
12:47
-
12:45
-
12:26
-
12:13
-
12:02
-
11:58
-
11:06
-
10:44
-
10:33
-
10:14
-
10:09
-
10:00
-
09:41
-
09:35
-
09:23
-
09:00
-
08:30
-
05:55
-
05:34
-
05:20
-
04:44
-
04:31
-
02:50
-
02:33
-
01:56
Партнерский контент