Экс-тренер «Оренбурга»: команду не хотят видеть в РПЛ? Со стороны так может показаться

Бывший главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов высказался о перспективах команды в Российской Премьер-Лиге.



«Создаётся ощущение, что команду не очень хотят видеть в РПЛ? После всех событий так действительно может казаться со стороны. В беседах все говорили, что стоит задача остаться в РПЛ. Правды мы всё равно не узнаем. Как бы плохо в команде ни было, всегда все будут говорить, что нужно её сохранить. Напрямую никто ничего не скажет.



Сможет ли команда остаться в РПЛ? Будет тяжело. Сейчас нет Деспотовича, это сильный игрок, хоть и незаменимых нет. К тому же у «Оренбурга» очень сложный календарь. Поэтому просто точно не будет», — сказал Емельянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материал о нынешней ситуации в «Оренбурге» читайте на «Чемпионате».