Экс-тренер «Оренбурга» — об отставке: мне ничего не объяснили. Результаты были неплохими

Бывший главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов прокомментировал решение клуба отправить его в отставку.



«Для меня это решение было неожиданным, мне никто ничего не объяснил. Поблагодарили за работу, сказали, что контракт закончен и продлён не будет. Я в свою очередь поблагодарил всех за то, что провёл три года в «Оренбурге», и всё.



Были ли до этого момента претензии со стороны руководства? Нет, мы работали хорошо. Я вернулся в Оренбург, мы строили планы по подготовке к возобновлению сезона. Но назначили нового президента: Еремякин сменил Кияева. Буквально на следующий день меня вызвали и объявили о решении. Конечно, осадочек есть. Хотелось всё довести до конца, думал, что мне дадут это сделать. Я готовился и настраивался работать. По результатам тоже всё было неплохо, провалили только игру с «Сочи». В остальных матчах всё было хорошо, даже со «Спартаком» мы показали содержательную игру. Думаю, и болельщики, и руководство могли быть довольны. Но обижаться не собираюсь, мы же не маленькие дети. Есть руководители — они всё решают. Мне тут больше нечего добавить», — сказал Емельянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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