Экс-тренер «Оренбурга» — об отставке: мне ничего не объяснили. Результаты были неплохими

Бывший главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов прокомментировал решение клуба отправить его в отставку.
«Для меня это решение было неожиданным, мне никто ничего не объяснил. Поблагодарили за работу, сказали, что контракт закончен и продлён не будет. Я в свою очередь поблагодарил всех за то, что провёл три года в «Оренбурге», и всё.
Были ли до этого момента претензии со стороны руководства? Нет, мы работали хорошо. Я вернулся в Оренбург, мы строили планы по подготовке к возобновлению сезона. Но назначили нового президента: Еремякин сменил Кияева. Буквально на следующий день меня вызвали и объявили о решении. Конечно, осадочек есть. Хотелось всё довести до конца, думал, что мне дадут это сделать. Я готовился и настраивался работать. По результатам тоже всё было неплохо, провалили только игру с «Сочи». В остальных матчах всё было хорошо, даже со «Спартаком» мы показали содержательную игру. Думаю, и болельщики, и руководство могли быть довольны. Но обижаться не собираюсь, мы же не маленькие дети. Есть руководители — они всё решают. Мне тут больше нечего добавить», — сказал Емельянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Материал о нынешней ситуации в «Оренбурге» читайте на «Чемпионате».
- 2 июня 2020
-
16:02
-
15:51
-
15:42
-
15:40
-
15:15
-
14:57
-
14:48
-
14:25
-
14:17
-
13:57
-
13:57
-
13:42
-
13:24
-
13:13
-
13:07
-
13:04
-
12:47
-
12:45
-
12:26
-
12:13
-
12:02
-
11:58
-
11:06
-
10:44
-
10:33
-
10:14
-
10:09
-
10:00
-
09:41
-
09:35
-
09:23
-
09:00
-
08:30
-
05:55
-
05:34