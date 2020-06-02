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«МЮ» попытается переманить Стерлинга, если «Манчестер Сити» отстранят от Лиги чемпионов

«МЮ» попытается переманить Стерлинга, если «Манчестер Сити» отстранят от Лиги чемпионов
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может покинуть команду, если клуб будет отстранён от выступления в Лиге чемпионов.

Как сообщает The Independent, побороться за игрока готов принципиальный соперник «горожан» «Манчестер Юнайтед». Трансфер Стерлинга было бы нелегко осуществить, однако «красные дьяволы» предпримут попытку переманить Рахима, если дисквалификация «Манчестер Сити» будет утверждена по итогам судебных разбирательств.

Напомним, «Манчестер Сити» был отстранён от выступления в Лиге чемпионов на два сезона за нарушения финансового фэйр-плей. Впоследствии сообщалось, что в услугах Стерлинга заинтересован мадридский «Реал».

До перехода в «Манчестер Сити» Стерлинг защищал цвета «Ливерпуля», который также является принципиальным соперником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 24 матча в чемпионате Англии, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

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