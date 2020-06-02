Раджа Найнгголан намерен вернуться в «Рому»
Бельгийский полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан, выступающий на правах аренды за «Кальяри», намерен вернуться в «Рому», утверждает Calciomercato.
По данным источника, футболист собирается предпринять всё от него зависящее ради возвращения в римский клуб. «Интер» готов продать хавбека за € 19 млн, но такая цена отпугивает потенциальных покупателей.
Найнгголан выступал за «Рому» с 2014 по 2018 год, а затем перешёл в «Интер». Сумма трансфера составила € 38 млн. В нынешнем сезоне 32-летний хавбек принял участие в 21 матче чемпионата Италии (20 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, отдал шесть результативных передач, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с «Интером» действует до лета 2022 года.
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