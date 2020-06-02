Ильзат Ахметов успешно перенёс операцию на плече

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил, что он успешно перенёс операцию на плече.

«Надеюсь, больше вылетать не будет. Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул моё плечо на место. Операция прошла быстро и легко! Ин ша Аллах восстановление пройдёт по этому же маршруту. Моя признательность за ваше тепло! Чувствую его даже в Германии», — написал Ахметов в своём «инстаграме».

Ахметов перешёл в ЦСКА летом 2018 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 2 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточки. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2022 года.