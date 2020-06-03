Бранислав Иванович вошёл в топ-50 самых грубых игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo

FourFourTwo представил топ-50 самых грубых футболистов в истории английской Премьер-лиги.

Самым грубым защитником в истории турнира стал Гарет Барри. Он совершил 633 нарушения и получил шесть красных карточек. Второе место по этому показателю занял Кевин Дэвис, который за карьеру в АПЛ нарушил правила 605 раз. Замкнул тройку самых грубых игроков в истории АПЛ Маруан Феллайни. В его активе 588 нарушений.

47-е место в рейтинге занял защитник «Зенита» Бранислав Иванович. За карьеру в АПЛ он 293 раза нарушил правила.

Иванович выступал за «Челси» в период с 2008 по 2017 год. В составе синих он сыграл 377 матчей и забил 34 мяча.

В нынешнем сезоне чемпионата России Иванович провёл 21 матч, в которых забил 3 гола.