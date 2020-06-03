Бывший защитник «Ман Сити» Недум Онуоха: в США я никогда не чувствовал себя в безопасности

Бывший английский защитник «Манчестер Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс» Недум Онуоха, ныне выступающий за клуб MLS «Реал Солт-Лейк», прокомментировал ситуацию с протестами в США, отметив, что никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности в этой стране.

«Я всегда веду себя аккуратно и думаю о том, как это могут воспринять люди, имеющие власть. Я не люблю говорить об этом, но у меня есть страх и недоверие к полиции.

То, что сейчас происходит в США – назревало годами. Эти проблемы обсуждались десятилетиями, люди пытались обратить внимание, но эту проблему долго игнорировали. Протестуют сейчас не только чернокожие, лично для меня это дикость, но считаю это необходимым, чтобы быть услышанным. Изменения произойдут, но внутри этого протеста так много нюансов — например, многие чернокожие боятся делать то, что некоторые белые делают с полицией.

Жить в США – комфортно, однако с другой стороны полицейские здесь наделены большими полномочиями, порой обычные стычки могут закончиться смертью. Там я никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности», — цитирует Онуоху BBC.

Напомним, 25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского города Миннеаполиса в результате жестоких действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. В ответ один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.



Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки из-за смерти Флойда охватили более 20 штатов США.