Минздрав Испании может разрешить болельщикам посещать матчи Примеры

Минздрав Испании рассматривает возможность допуска болельщиков на стадионы, сообщает Reuters со ссылкой на координатора по чрезвычайным ситуациям Фернандо Симона.
Он пояснил, что матчи в присутствиях зрителей могут проводить в тех регионах, где начнётся третий этап снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. В то же время, по словам Симона, препятствовать возвращению зрителей может нарушение спортивного принципа. Ведь в этом случае команды не будут находиться в равных условиях.
Третий этап снятия ограничений в Испании начнётся уже 8 июня. Ограничения будут сниматься в большинстве регионов Испании, но в список не вошли Мадрид и Барселона. Чемпионат Испании возобновится уже с 11 июня. В этот день состоится матч «Севилья» — «Бетис».
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