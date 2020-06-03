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Минздрав Испании может разрешить болельщикам посещать матчи Примеры

Минздрав Испании может разрешить болельщикам посещать матчи Примеры
Футбол / Испания 0

Минздрав Испании рассматривает возможность допуска болельщиков на стадионы, сообщает Reuters со ссылкой на координатора по чрезвычайным ситуациям Фернандо Симона.

Он пояснил, что матчи в присутствиях зрителей могут проводить в тех регионах, где начнётся третий этап снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. В то же время, по словам Симона, препятствовать возвращению зрителей может нарушение спортивного принципа. Ведь в этом случае команды не будут находиться в равных условиях.

Третий этап снятия ограничений в Испании начнётся уже 8 июня. Ограничения будут сниматься в большинстве регионов Испании, но в список не вошли Мадрид и Барселона. Чемпионат Испании возобновится уже с 11 июня. В этот день состоится матч «Севилья» — «Бетис».

«Барселона» возобновит сезон в Примере 13 июня, «Реал» — 14-го
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