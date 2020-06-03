Жена Карпина опубликовала архивное фото с отдыха в Турции
Дарья, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала в своём «инстаграме» новое фото. Она поделилась фотографией с отдыха в Турции, которая была сделана прошлым летом.
«Ровно год назад мы отдыхали в Турции, я всё ещё худела после родов (и зачем, собственно). Тогда мы ещё не предполагали, что через 12 месяцев у нас уже будет на одну девочку больше… и придётся опять худеть. Что за жизнь у женщин, постоянно надо худеть! То к лету, то к свадьбе, то после родов, теперь ещё после самоизоляции», — подписала фото Дарья.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Карпиной.
В настоящее время из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен. Розыгрыш РПЛ возобновится уже с 20 июня.
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