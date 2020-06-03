Хавбек «Манчестер Сити» Фоден нарушил правило дистанцирования, сыграв в футбол на пляже

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден был уличён в нарушении правила социального дистанцирования.



Как сообщает The Sun, на днях 20-летний футболист отправился на пляж, где сыграл в футбол с другими молодыми людьми. Позднее в социальных сетях появились фотографии, на которых Филип позирует с соперниками. Ожидается, что с Фоденом проведут беседе в клубе.



В настоящее время в Великобритании действуют ослабленные карантинные правила, однако для игроков из клубов Премьер-лиги они по-прежнему жёсткие. При выходе из дома они обязаны соблюдать дистанцию в два метра и использовать все средства индивидуальной защиты. Лишь на тренировках футболистам позволено отступать от правил.

Фото доступно в «твиттере» The Sun.