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Хавбек «Манчестер Сити» Фоден нарушил правило дистанцирования, сыграв в футбол на пляже

Хавбек «Манчестер Сити» Фоден нарушил правило дистанцирования, сыграв в футбол на пляже
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден был уличён в нарушении правила социального дистанцирования.

Как сообщает The Sun, на днях 20-летний футболист отправился на пляж, где сыграл в футбол с другими молодыми людьми. Позднее в социальных сетях появились фотографии, на которых Филип позирует с соперниками. Ожидается, что с Фоденом проведут беседе в клубе.

В настоящее время в Великобритании действуют ослабленные карантинные правила, однако для игроков из клубов Премьер-лиги они по-прежнему жёсткие. При выходе из дома они обязаны соблюдать дистанцию в два метра и использовать все средства индивидуальной защиты. Лишь на тренировках футболистам позволено отступать от правил.

Фото доступно в «твиттере» The Sun.

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