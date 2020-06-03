Тульский «Арсенал» продлил контракты с тренерским штабом и четырьмя футболистами

Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о продлении контрактов до конца нынешнего сезона с тренерским штабом и четырьмя футболистами.

Соглашения пролонгированы с главным тренером Игорем Черевченко, его помощниками Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьём и Сергеем Кращенко. Также контракты продлены с голкипером Юрием Лодыгиным, защитником Максимом Володько и полузащитниками Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.

«Арсенал», набрав в 22 турах 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 19 июня. Следующий матч «Арсенал» проведёт 20 июня на своём поле со «Спартаком».