Тульский «Арсенал» продлил контракты с тренерским штабом и четырьмя футболистами
Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о продлении контрактов до конца нынешнего сезона с тренерским штабом и четырьмя футболистами.
Соглашения пролонгированы с главным тренером Игорем Черевченко, его помощниками Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьём и Сергеем Кращенко. Также контракты продлены с голкипером Юрием Лодыгиным, защитником Максимом Володько и полузащитниками Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.
«Арсенал», набрав в 22 турах 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 19 июня. Следующий матч «Арсенал» проведёт 20 июня на своём поле со «Спартаком».
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- 3 июня 2020
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