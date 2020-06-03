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Вячеслав Малафеев: меня и сейчас пытаются разводить

Вячеслав Малафеев: меня и сейчас пытаются разводить
Футбол / РПЛ 0

Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал, что его периодически пытаются обмануть мошенники.

«Меня и сейчас пытаются разводить. Все люди, у которых есть деньги, их либо уже обманывали, либо рано или поздно обманут. Они втираются в доверие, а когда ты расслабляешься, тебе бьют в спину. Человек так устроен. Историй очень много. Предлагали вложиться в строительство дома, в бизнес по производству какого-то оборудования. Но это так не работает», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Малафеев в бытность футболистом выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. По окончании карьеры он работал заместителем спортивного директора клуба из Санкт-Петербурга.

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