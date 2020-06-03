Кевин-Принс Боатенг: хочу день, когда ни один чёрный футболист не будет работать

Ганский полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», заявил, что все темнокожие футболисты в один определённый день должны пропустить работу.

«Уберите всех темнокожих людей из спорта и кино, и как это будет выглядеть? Скучно. Хочу, чтобы был день, когда ни один чёрный игрок не пойдёт на работу. Может быть, это будет в день рождения Джорджа Флойда. Это не потому, что мы не хотим работать или неуважительно относимся к нашим клубам, а чтобы отдать дань уважения чернокожему сообществу.



Представьте себе, какой будет эффект, если белые люди поддержат нас и скажут: «Я не пойду на тренировку», или «Я не пойду на работу», или «Я не буду играть». В день матча в субботу, например, это было бы сильным жестом», — цитирует Боатенга Sky Sports.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского Миннеаполиса в результате задержания полицейскими. Один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут. После смерти Флойда массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Знаменитости, организации и пользователи соцсетей приняли участие в акции с хештегом «Жизни чёрных важны» (#BlackLivesMatter).