«Кучка ублюдков». Лукаку обругал газету, в шутку изменившую лозунг «Жизни чёрных важны»

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку раскритиковал бельгийскую газету Het Nieuwsblad, которая опубликовала карикатуру на тему увольнения спортивного директора «Андерлехта» Майкла Вершурена.

Журналисты изобразили нового президента «Андерлехта» Воутера Ванденхойта, который душит коленом Вершурена. Таким образом была использована аллюзия к недавним событиям, связанным с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. При этом рисованный Ванденхойт говорит: «Жизни «фиолетовых» важны».

«Бельгийская газета думает, что это смешно! Все вы — кучка тупых ублюдков», — написал Лукаку на своей странице в «Инстаграме».

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского города Миннеаполиса в результате задержания полицейских. Один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.

После смерти Флойда массовые беспорядки из-за смерти охватили более 20 штатов США. Знаменитости, организации и пользователи соцсетей участвуют в акции с хештегом «Жизни чёрных важны» (#BlackLivesMatter).