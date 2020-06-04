Экс-хавбек «Локомотива» Кингстон: во время спора со мной Аршавин произнёс слово «обезьяна»

Бывший полузащитник «Локомотива» Лари Кингстон заявил, что экс- полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин во время матча назвал его «обезьяной».

«Расизм в России? Было несколько случаев. Как-то в супермаркете в Самаре кучка парней смотрела на меня и имитировала обезьяньи выкрики. А когда я играл за «Локомотив», один из фанатов на парковке обвинил меня в поражении, назвав меня обезьяной.



На поле тоже был один неприятный эпизод, когда «Локомотив» встречался с «Зенитом». Аршавин спорил со мной в одном из эпизодов и произнёс слово «обезьяна». Но это нормально, я не обижаюсь на такие вещи. Подобные вещи случаются», – цитирует Кингстона «Спорт-экспресс».

В 2006 году Кингстон провёл за «Локомотив» 12 матчей. В России ганец также выступал за «Крылья Советов» и «Терек».