Экс-хавбек «Локомотива» Кингстон: во время спора со мной Аршавин произнёс слово «обезьяна»

Бывший полузащитник «Локомотива» Лари Кингстон заявил, что экс- полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин во время матча назвал его «обезьяной».
«Расизм в России? Было несколько случаев. Как-то в супермаркете в Самаре кучка парней смотрела на меня и имитировала обезьяньи выкрики. А когда я играл за «Локомотив», один из фанатов на парковке обвинил меня в поражении, назвав меня обезьяной.
На поле тоже был один неприятный эпизод, когда «Локомотив» встречался с «Зенитом». Аршавин спорил со мной в одном из эпизодов и произнёс слово «обезьяна». Но это нормально, я не обижаюсь на такие вещи. Подобные вещи случаются», – цитирует Кингстона «Спорт-экспресс».
В 2006 году Кингстон провёл за «Локомотив» 12 матчей. В России ганец также выступал за «Крылья Советов» и «Терек».
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