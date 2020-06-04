«Ротор» проходит лицензирование для участия в РПЛ

Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский сообщил, что клуб сменил юридическое лицо и проходит лицензирование для выступления в Российской Премьер-Лиге.

«Смена юридического лица завершена, в данный момент клуб находится в процессе лицензирования. Мы рассчитываем на помощь властей и ищем спонсора. Команда будет играть в РПЛ.



Процедура лицензирования проходит в штатном режиме. Мы направляем документы в РФС на согласование, получаем замечания, сразу исправляем. Находимся в тесном контакте со службами стадиона «Волгоград-Арена»: обсуждаем, устраняем недочёты. Лицензирование — процедура не одного дня, как только меры карантина будут слабее, возможно, комиссия приедет в Волгоград, чтобы проверить готовность стадиона и клуба", — приводит слова Рекечинского ТАСС.