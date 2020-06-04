Агент Бэйла: Гарет не хочет возвращаться в АПЛ

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, прокомментировал возможное возвращение игрока в Англию.
«Я всегда говорил, что Гарет вполне счастлив в Мадриде. У него отличный образ жизни, не знаю, по какой причине он мог бы покинуть Мадрид. С финансовой точки зрения, денег хватит его детям и внукам до конца жизни. Он выиграл почти всё, кроме чемпионата мира. Возвращение в АПЛ было бы большим событием, но я не думаю, что сейчас он хочет этого. Он счастлив в „Реале“, — приводит слова Барнетта Goal.com.
В нынешнем сезоне Гарет помог «сливочным» в 18 мачтах во всех турнирах. 30-летний форвард записал в свой актив 3 гола и 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что «Реал» в ближайшее трансферное окно хочет расстаться с Бэйлом.
- 4 июня 2020
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