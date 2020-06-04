Лебедев: в России есть стадионы, готовые принять мини-турнир Лиги чемпионов хоть завтра

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев оценил возможность проведения мини-турнира финала Лиги чемпионов нынешнего сезона в России.

«Читал о варианте мини-турнира Лиги чемпионов. Когда мы боролись за право проведения чемпиона мира, все в один голос кричали, что этого не случится. Тем не менее это произошло, а чемпионат был признан одним из лучших в этом тысячелетии. Всё может быть. Лигу чемпионов и Лигу Европы обязательно должны доиграть. А стран, которые готовы принять розыгрыш Лиги чемпионов, не так много из-за ситуации с коронавирусом. Россия находится в числе тех развитых футбольных стран, где проблем с вирусом было меньше, чем в других.



Также после чемпионата мира у нас осталась серьёзная инфраструктура. УЕФА выдвигает требования, по которым им нужно четыре стадиона в радиусе 100 км. Москва идеально подходит для проведения мини-турнира Лиги чемпионов. У нас есть четыре стадиона, которые физически способны принять игры Лиги чемпионов хоть завтра. Это будет и хорошим экономическим подспорьем на фоне спада в связи с пандемией. Но окончательное решение за УЕФА. Опасения из-за коронавируса? Всегда есть люди, которым страшно. По большому счёту эпидемиологическая обстановка на сегодняшний день в странах Европы и России одинаковая», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.