Лионель Месси может пропустить матч с «Мальоркой» из-за проблем с приводящей мышцей
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить первый матч сине-гранатовых после рестарта сезона, сообщает El Chiringuito TV в "Твиттере".
По данным источника, аргентинский форвард испытывает дискомфорт в приводящей мышце и его участие в матче с «Мальоркой» не гарантировано.
В матче первого тура после возобновления чемпионата Испании «Мальорка» примет «Барселону» 13 июня.
32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.
Вчера, 3 июня, сообщалось, что Месси пропустил тренировку «Барселоны» в общей группе, но это не помешает ему продолжить подготовку к возобновлению чемпионата Испании.
Лионель Месси пропустил тренировку «Барселоны» в общей группе
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