Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Орлов: Аршавин не подсиживал Малафеева в «Зените»

Орлов: Аршавин не подсиживал Малафеева в «Зените»
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев не обижается на петербургский клуб.

«Обижен ли Малафеев на «Зенит»? Нет, не обижен. Он сказал, что только с «Зенитом» связывает свою жизнь. Но не получилось. И на его место в спортивный департамент взяли уже Аршавина. Аршавин будет заниматься поиском игроков. Подсидел ли Аршавин Малафеева? Нет. О его уходе мы уже все знали уже в ноябре. У него не складывалось», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Ранее СМИ сообщали, что Аршавин получит руководящий пост в спортивном департаменте клуба.

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил об уходе из клуба 31 мая. Экс-футболист отметил, что «пришло время идти дальше".

«Пришло время идти дальше». Вячеслав Малафеев объявил об уходе из «Зенита»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020