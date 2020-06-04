Орлов: Аршавин не подсиживал Малафеева в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев не обижается на петербургский клуб.

«Обижен ли Малафеев на «Зенит»? Нет, не обижен. Он сказал, что только с «Зенитом» связывает свою жизнь. Но не получилось. И на его место в спортивный департамент взяли уже Аршавина. Аршавин будет заниматься поиском игроков. Подсидел ли Аршавин Малафеева? Нет. О его уходе мы уже все знали уже в ноябре. У него не складывалось», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Ранее СМИ сообщали, что Аршавин получит руководящий пост в спортивном департаменте клуба.

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил об уходе из клуба 31 мая. Экс-футболист отметил, что «пришло время идти дальше".