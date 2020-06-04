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Коваленко: Черышев, Дзюба, Смолов и Миранчуки кажутся крутыми, но в жизни они скромные

Коваленко: Черышев, Дзюба, Смолов и Миранчуки кажутся крутыми, но в жизни они скромные
Футбол / Сборная России 0

Футболистка женской сборной России Ксения Коваленко рассказала об общении с игроками мужской национальной команды.

«Я тренировалась с Головиным, он раньше был маленький, но всегда выделялся техникой. Потом я увидела его в Москве, когда он уже вымахал. Я очень рада, что у него всё получилось и он сейчас в „Монако“.

Не каждый день переписываюсь с кем-то, но общаюсь с Черышевым, Дзюбой, Смоловым и Миранчуками. Вроде они и крутые кажутся со стороны, но в жизни они очень скромные. Я приезжала в Новогорск к ним брать интервью, я задавала вопросы ребятам, а они застеснялись и ушли», — сказала Коваленко во время прямого эфира в «Инстаграме» с теннисисткой Анастасией Павлюченковой.

Коваленко также рассказала об общении с полузащитником грозненского «Ахмата» Денисом Глушаковым.

Коваленко: иногда хейтеры пишут: «Как ты с Глушаковым общаешься, он играл за «Спартак»
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