Коваленко: Черышев, Дзюба, Смолов и Миранчуки кажутся крутыми, но в жизни они скромные

Футболистка женской сборной России Ксения Коваленко рассказала об общении с игроками мужской национальной команды.

«Я тренировалась с Головиным, он раньше был маленький, но всегда выделялся техникой. Потом я увидела его в Москве, когда он уже вымахал. Я очень рада, что у него всё получилось и он сейчас в „Монако“.



Не каждый день переписываюсь с кем-то, но общаюсь с Черышевым, Дзюбой, Смоловым и Миранчуками. Вроде они и крутые кажутся со стороны, но в жизни они очень скромные. Я приезжала в Новогорск к ним брать интервью, я задавала вопросы ребятам, а они застеснялись и ушли», — сказала Коваленко во время прямого эфира в «Инстаграме» с теннисисткой Анастасией Павлюченковой.

Коваленко также рассказала об общении с полузащитником грозненского «Ахмата» Денисом Глушаковым.