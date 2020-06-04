Текке: у «Зенита» с «Рейнджерс» было сходство — мало кто ожидал увидеть нас в финале

Бывший нападающий «Зенита» Фатих Текке поделился воспоминаниями о матче финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 с шотландским «Глазго Рейнджерс» (2:0).

«Выходя на финал, практически не переживал. Мы с Павлом Погребняком периодически подменяли друг друга в чемпионате России, иногда даже выходили вместе на поле. Я тогда сыграл хорошо, наверное, именно благодаря тому, что не сильно волновался.



Мало кто верил, что мы способны так далеко пройти в еврокубке. Но, чем дальше „Зенит“ проходил, тем больше мы концентрировались на Кубке УЕФА. Часто вспоминаю тот сезон, мы очень хорошо выглядели. Тот год — лучшее, что может случиться в карьере футболиста.

Для города и клуба это очень важная победа. Что касается финала, у нас с «Рейнджерс» было сходство — мало кто ожидал увидеть в финале эти две команды. Только после «Байера» мы окончательно поняли, на что способны. В целом, мне кажется, мы были сильнее соперника. «Глазго» не хватало опыта, а у нас были очень сильные игроки.



Момент со вторым голом? Принял мяч от Аршавина и мог пробить по воротам, но хотелось довести всё до верного, поэтому решил отдать передачу на Зырянова. Последние минуты финала, скользкий счёт, поэтому просто так терять опасный момент не хотелось.

Мы обсуждаем финал Кубка УЕФА, но хочется сказать и о другом. Желаю всем болельщикам «Зенита» крепкого здоровья, сейчас это особенно важно. Верю, вирус скоро отступит и мы вернёмся к обычной жизни. Для меня «Зенит» — это семья. Рад, что смог стать её частью. То, что мы сделали в 2008 году, — одно из важнейших достижений. Сейчас «Зенит» — сильнейший клуб в России. Думаю, в этом есть и наша заслуга", — приводит слова Текке пресс-служба «Зенита».



«Зенит» показывает матч с «Рейнджерс» на своём сайте. 8 июня петербуржцы покажут матч с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок УЕФА.