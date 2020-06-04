Зинченко: Уолкер за всю жизнь посмотрел пару финалов Лиги чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в беседе с нападающим брестского «Динамо» Артёмом Милевским отметил, что в английской команде не часто смотрят футбол.



«Смотрели ли в „Манчестер Сити“ чемпионат Беларуси? У нас в команде вообще мало кто смотрит футбол. Уолкер вообще сказал, что за всю жизнь посмотрел пару финалов Лиги чемпионов, но его можно понять, потому что футбола очень много. Когда сезон идёт, уезжаешь на базу и проводишь там по восемь-девять часов, а домой приезжаешь как выжатый лимон. Какой тут футбол ещё», — сказал Зинченко во время стрима на YouTube-канале Милевского.



Розыгрыш английской Премьер-лиги из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен в середине марта. Ожидается, что сезон возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.

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