Зинченко — Милевскому: зачем тебе возвращение АПЛ? Так в пятёрке будешь на «Золотой мяч»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в беседе с нападающим брестского «Динамо» Артёмом Милевским пошутил на тему возобновления АПЛ.

«Тебе зачем, чтобы АПЛ возвращалась? Так хоть в пятёрке будешь на „Золотой мяч“. А сейчас АПЛ вернётся и конкуренция будет — Де Брюйне и так далее», — сказал Зинченко во время стрима на YouTube-канале Милевского.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции розыгрыш английской Премьер-лиги был приостановлен в середине марта. Ожидается, что сезон возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.



«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание «горожан» от «Ливерпуля», который возглавляет турнирную таблицу, составляет 25 очков.