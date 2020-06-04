Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зинченко — Милевскому: зачем тебе возвращение АПЛ? Так в пятёрке будешь на «Золотой мяч»

Зинченко — Милевскому: зачем тебе возвращение АПЛ? Так в пятёрке будешь на «Золотой мяч»
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в беседе с нападающим брестского «Динамо» Артёмом Милевским пошутил на тему возобновления АПЛ.

«Тебе зачем, чтобы АПЛ возвращалась? Так хоть в пятёрке будешь на „Золотой мяч“. А сейчас АПЛ вернётся и конкуренция будет — Де Брюйне и так далее», — сказал Зинченко во время стрима на YouTube-канале Милевского.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции розыгрыш английской Премьер-лиги был приостановлен в середине марта. Ожидается, что сезон возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание «горожан» от «Ливерпуля», который возглавляет турнирную таблицу, составляет 25 очков.

Александр Зинченко: мало кто верит в рестарт АПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020