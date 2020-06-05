Дубль Андража Шпорара не помог «Спортингу» обыграть в большинстве «Виторию Гимарайнш»

В матче 25-го тура чемпионата Португалии «Витория Гимарайнш» принимал на стадионе «Афонсу Энрикеш» лиссабонский «Спортинг». Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2.

Дублем в составе «Спортинга» отметился словенский форвард Андраж Шпорар, забивший на 18-й и 51-й минутах матча. В составе «Витории» отличились Жоау Карлуш и Маркус Эдвардс. Отметим, что с 76-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве из-за полученной второй жёлтой карточки Джозефом Амоа.

«Спортинг», набрав 43 очка в 25 турах, занимает 4-е место в чемпионате Португалии, «Витория Гимарайнш» (38) – 6-е.

Две другие встречи игрового дня также завершились вничью – «Бенфика» не выявила победителя в домашнем матче с «Тонделой» (0:0), а «Маритиму» с «Виторией Сетубал» (1:1).

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