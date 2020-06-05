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Дубль Андража Шпорара не помог «Спортингу» обыграть в большинстве «Виторию Гимарайнш»

Дубль Андража Шпорара не помог «Спортингу» обыграть в большинстве «Виторию Гимарайнш»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 25-го тура чемпионата Португалии «Витория Гимарайнш» принимал на стадионе «Афонсу Энрикеш» лиссабонский «Спортинг». Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2.

Дублем в составе «Спортинга» отметился словенский форвард Андраж Шпорар, забивший на 18-й и 51-й минутах матча. В составе «Витории» отличились Жоау Карлуш и Маркус Эдвардс. Отметим, что с 76-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве из-за полученной второй жёлтой карточки Джозефом Амоа.

«Спортинг», набрав 43 очка в 25 турах, занимает 4-е место в чемпионате Португалии, «Витория Гимарайнш» (38) – 6-е.

Португалия - Примейра. 25-й тур
04 июня 2020, четверг. 23:15 МСК
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Окончен
2 : 2
Спортинг
Лиссабон
0:1 Шпорар – 18'   1:1 Карлуш – 32'   1:2 Шпорар – 51'   2:2 Эдвардс – 68'
Удаления: Амоа – 76' / нет

Две другие встречи игрового дня также завершились вничью – «Бенфика» не выявила победителя в домашнем матче с «Тонделой» (0:0), а «Маритиму» с «Виторией Сетубал» (1:1).

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Португалия - Примейра. 25-й тур
04 июня 2020, четверг. 23:15 МСК
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Окончен
2 : 2
Спортинг
Лиссабон
0:1 Шпорар – 18'   1:1 Карлуш – 32'   1:2 Шпорар – 51'   2:2 Эдвардс – 68'
Удаления: Амоа – 76' / нет
Португалия - Примейра. 25-й тур
04 июня 2020, четверг. 20:00 МСК
Маритиму
Фуншал
Окончен
1 : 1
Витория Сетубал
Сетубал
1:0 Корреа – 11'   1:1 Гедеш – 82'
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