Венсан Компани пожертвовал «Андерлехту» € 3 млн

Бывший защитник английского «Манчестер Сити» Венсан Компани, ныне выступающий за бельгийский «Андерлехт» играющим тренером, совершил финансовое пожертвование клубу в размере € 3 млн, сообщает DH les Sports+.

«Вложения Венсана имеют символическое значение. Те, кто знает Винсента, знают, что он ничего не хочет взамен», — прокомментировал решение защитника генеральный директор «Андерлехта» Ван Этвельт.



Ранее стало известно, что Венсан Компани отказался стать ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».



Компани является воспитанником «Андерлехта». Он дебютировал за бельгийский клуб в возрасте 17 лет. В 2006 году он перешёл в «Гамбург» за € 10,5 млн, а уже через два года перебрался в «Манчестер Сити», за который выступал на протяжении 11 лет.



В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах «Андерлехта» во всех турнирах, отметившись забитым мячом и результативной передачей. В 7 матчах он помог своей команде отыграть на ноль.