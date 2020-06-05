Венсан Компани пожертвовал «Андерлехту» € 3 млн

Бывший защитник английского «Манчестер Сити» Венсан Компани, ныне выступающий за бельгийский «Андерлехт» играющим тренером, совершил финансовое пожертвование клубу в размере € 3 млн, сообщает DH les Sports+.
«Вложения Венсана имеют символическое значение. Те, кто знает Винсента, знают, что он ничего не хочет взамен», — прокомментировал решение защитника генеральный директор «Андерлехта» Ван Этвельт.
Ранее стало известно, что Венсан Компани отказался стать ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Компани является воспитанником «Андерлехта». Он дебютировал за бельгийский клуб в возрасте 17 лет. В 2006 году он перешёл в «Гамбург» за € 10,5 млн, а уже через два года перебрался в «Манчестер Сити», за который выступал на протяжении 11 лет.
В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах «Андерлехта» во всех турнирах, отметившись забитым мячом и результативной передачей. В 7 матчах он помог своей команде отыграть на ноль.
- 5 июня 2020
-
04:52
-
04:41
-
04:23
-
04:00
-
03:37
-
01:41
-
01:23
-
00:53
-
00:27
-
00:24
-
00:03
- 4 июня 2020
-
23:57
-
23:50
-
23:43
-
23:38
-
23:25
-
23:13
-
23:02
-
22:46
-
22:42
-
22:06
-
21:58
-
21:43
-
21:41
-
21:28
-
21:21
-
21:09
-
21:07
-
20:55
-
20:45
-
20:39
-
20:39
-
20:25
-
20:11
-
20:08