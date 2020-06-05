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Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали выразил желание перейти в «Интер»

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали выразил желание перейти в «Интер»
Футбол / Италия 0

20-летний итальянский полузащитник «Брешии» Сандро Тонали может стать игроком «Интера», сообщает журналист Sky Sport Italy Фабрицио Романо в «Твиттере».

«На сегодняшний день Сандро Тонали отдаёт предпочтение «Интеру». Скоро он примет участие в переговорах с «Брешией», чтобы прийти к соглашению о формуле трансфера. Сам игрок выразил желание перейти именно в «Интер». Переговоры между клубами ещё продолжаются», — информирует источник.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ», «Ювентуса», «Наполи», «Фиорентины» и «Барселоны». Президент «Брешии» сообщал, что каталонский клуб предлагал за Тонали € 65 млн и двух игроков.

Сандро Тонали — воспитанник «Брешии». В основном составе команды он дебютировал в 2017 году, когда «Брешия» ещё играла в Серии В. В текущем розыгрыше чемпионата Италии, прерванном из-за пандемии коронавируса, Сандро Тонали провёл за «Брешию» 23 матча, забил один мяч и получил шесть жёлтых карточек.

«Барселона» предлагала за полузащитника «Брешии» Сандро Тонали € 65 млн и двух игроков
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