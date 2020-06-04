Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга».

«Мой коллега и бывший вратарь Сергей Пономарёв — главный претендент на должность генерального директора в липецком «Металлурге». Клуб сейчас подал заявку на участие в ФНЛ, так как занял второе место в ПФЛ. Пономарёв приглашает меня на должность спортивного директора. Я решил согласиться, мне интересна эта работа. Давно хотел заняться этим, вести дела в клубе. Агентской деятельностью занимался давно, но работать в клубе — показалось интересным. Мы с Пономарёвым одинаково смотрим на футбол, хотим развивать молодых игроков. У области есть желание видеть конкурентную команду в ФНЛ, будем трудиться в этом направлении. Когда-то, в конце своей карьеры, я уже получал предложение от «Металлурга», но тогда предложение не принял. А сейчас судьба нас свела», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.