Бывший врач «Спартака» вошёл в медштаб женской команды ЦСКА

Медицинский штаб женской команды ЦСКА пополнил новый специалист, сообщается в официальном «твиттере» коллектива.



В состав врачей «армейцев» вошёл Андрей Багдасарян, ранее работавший в ряде других российских клубов, среди которых московское «Динамо» и принципиальный соперник ЦСКА – «Спартак», а также хоккейный клуб «Атлант» из Мытищ.



«Мы желаем Андрею Акоповичу успешной работы!» — говорится в сообщении «армейцев».

Женская команда ЦСКА выступает в чемпионате России, а в 2017 году объединилась с клубом «Россиянка». В 2019 году коллектив завоевал титул чемпиона России, а двумя годами ранее стал обладателем национального Кубка.

Мужская команда ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.