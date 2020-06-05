Бывший врач «Спартака» вошёл в медштаб женской команды ЦСКА
Медицинский штаб женской команды ЦСКА пополнил новый специалист, сообщается в официальном «твиттере» коллектива.
В состав врачей «армейцев» вошёл Андрей Багдасарян, ранее работавший в ряде других российских клубов, среди которых московское «Динамо» и принципиальный соперник ЦСКА – «Спартак», а также хоккейный клуб «Атлант» из Мытищ.
«Мы желаем Андрею Акоповичу успешной работы!» — говорится в сообщении «армейцев».
Женская команда ЦСКА выступает в чемпионате России, а в 2017 году объединилась с клубом «Россиянка». В 2019 году коллектив завоевал титул чемпиона России, а двумя годами ранее стал обладателем национального Кубка.
Мужская команда ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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