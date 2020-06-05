«Пляска на останках страны». Футболиста Темникова раскритиковали за слова о зарплатах

Пользователи социальных сетей жёсто отреагировали на высказывание бывшего полузащитника «Динамо» Ивана Темникова, ныне защищающего цвета «Нижнего Новгорода».



Ранее 31-летний игрок выступил против сокращения зарплат в футболе на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, назвав его недопустимым. По его словам, такой шаг сильно ударил бы по его семейному бюджету. «Одно дело, когда ты получаешь 2-4 млн рублей в месяц, и другое — 200-400 тыс.», — сказал Иван.



В «Твиттере» стали появляться недовольные комментарии.



«Ладно, если бы они в футбол умели играть, чемпионами мира становились, в еврокубках играли без позора… А пока эти, прости господи, футболисты способны только устраивать пьяные дебоши на свои миллионы да вечера с шампанским в Монако», — написал один из пользователей.



«Кто такой футболист Темников? Собственно, я согласен с ним. Ну, почти согласен. Недопустимо сокращать зарплаты в российском футболе! Необходимо сокращать футболистов! Всех! Потому что футбол в России — это даже не пир во время чумы. Это пляска на останках страны», — считает другой.



«Вслед за российскими артистами, требующими компенсации их простаивающего таланта, потянулись мастера российского ногомяча, тоже альтернативно одарённые. Футболист Темников заявил о недопустимости снижения зарплат. А не послать ли их всех, объявив бойкот?» — говорится ещё в одном комментарии.

Футболистка Коваленко: видимо, женщины пока не заслужили такие зарплаты, как у мужчин