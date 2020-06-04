Футболистка Коваленко: видимо, женщины пока не заслужили такие зарплаты, как у мужчин

Футболистка сборной России Ксения Коваленко высказалась о зарплатах в женском и мужском футболе.

«Я понимаю, что зарплаты мужчин и женщин в футболе разные. Видимо, пока мы не заслужили такие зарплаты, но будем к этому стремиться. Девчонки точно играют из-за любви к футболу, точно не за деньги», — сказала Коваленко во время прямого эфира в «Инстаграме» с теннисисткой Анастасией Павлюченковой.

Ранее игрок женской сборной США Меган Рапино поделилась мнением об оплате труда в мужском и женском футболе, заявив, что за каждый матч женщинам должны платить столько же, сколько и мужчинам.

Футболистки национальной команды США также потребовали от американской федерации футбола $ 66 млн, обвинив организацию в «узаконенной дискриминации по половому признаку». Спортсменки утверждали, что это влияет не только на их зарплату, но и на то, где и насколько часто они играют, как тренируются и получают медицинскую помощь, а также на то, как ездят на матчи.