В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал

Вратарь «Хувентуд Эскасусенья» Минор Альварес стал героем домашнего полуфинального матча плей-офф Клаусуры, второй лиги Коста-Рики.



В концовке первого тайма соперник хозяев – «Десампарадос» – повёл в счёте. На 85-й минуте «Хувентуд» получил право на штрафной удар, исполнить который вызвался Альварес. Разбежавшись, голкипер мощным ударом обвёл стенку и отправил мяч в дальний угол ворот, оставив не у дел своего коллегу.

Видео доступно на «Чемпионате».

Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1.



В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти. До этого за всю карьеру голкипер не отметился ни одним мячом.