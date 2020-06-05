В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал

Вратарь «Хувентуд Эскасусенья» Минор Альварес стал героем домашнего полуфинального матча плей-офф Клаусуры, второй лиги Коста-Рики.
В концовке первого тайма соперник хозяев – «Десампарадос» – повёл в счёте. На 85-й минуте «Хувентуд» получил право на штрафной удар, исполнить который вызвался Альварес. Разбежавшись, голкипер мощным ударом обвёл стенку и отправил мяч в дальний угол ворот, оставив не у дел своего коллегу.
Видео доступно на «Чемпионате».
Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1.
В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти. До этого за всю карьеру голкипер не отметился ни одним мячом.
- 5 июня 2020
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