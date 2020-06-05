Александер-Арнольд: надеюсь, теперь мы увидим равенство всех рас и полов
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал акции протеста в защиту прав афроамериканцев.
«Надеюсь, то, что мы сейчас живём в момент истории, который станет важным. Надеюсь, мы увидим настоящие, долгосрочные изменения. Надеюсь, что с этого момента мы увидим равенство всех рас, всех полов, вообще всех.
Можно увидеть желание перемен в посланиях от людей, имеющих большую аудиторию, а также невероятном числе протестующих. Думаю, перемены жизненно необходимы. Всё это продолжалось слишком долго, и не должно происходить в наше время», – цитирует Александера-Арнольда Sky Sports.
Ранее нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас покрасил ногти в чёрный цвет, протестуя против расизма и гомофобии.
Форвард «Бетиса» покрасил ногти в чёрный цвет, протестуя против расизма и гомофобии
- 5 июня 2020
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