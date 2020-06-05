«Манчестер Юнайтед» интересуется опорником «Бенфики» по прозвищу «осьминог»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 20-летнему полузащитнику «Бенфики» Флорентину, утверждает ESPN. По данным источника, представители «Манчестер Юнайтед» уже контактировали с окружением футболиста.

В Португалии опорника прозвали «осьминогом». Такое прозвище он получил за большую работоспособность и умение перекрывать зоны в центре поля.

Интерес к 20-летнему футболисту проявляют «Милан», «Бетис», «Байер» и «Лидс».

Чемпионат Англии в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится уже в 17 июня.

«Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице 5-е место, набрав 45 очков. Чемпионат Португалии уже возобновился. «Бенфика» занимает после 25 туров первое место в турнирной таблице.